Réveillon du jour de l’an 2023 Léré, 31 décembre 2023, Léré.

Léré,Cher

Célébrez le Réveillon du Nouvel An

DJ enflammera la piste, jeux pour une soirée fun, et délices préparés par le Chef Benoît de La Gaieté léréenne. Soyez rapide, il n’y aura pas de place pour tout le monde pour ce pur moment aussi bien Gustatif, que Festif..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . 89 EUR.

Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire



Celebrate New Year’s Eve

A DJ will set the dance floor alight, games for a fun-filled evening, and delicacies prepared by Chef Benoît from La Gaieté léréenne. Be quick, there won’t be room for everyone for this pure moment of taste and festivity.

Celebra la Nochevieja

Un DJ animará la pista de baile, juegos para pasar una velada divertida y delicias preparadas por el Chef Benoît de La Gaieté léréenne. Dese prisa, no habrá sitio para todos en este momento de puro sabor y fiesta.

Feiern Sie den Silvesterabend!

Ein DJ wird die Tanzfläche zum Glühen bringen, Spiele für einen lustigen Abend und Köstlichkeiten, die von Chef Benoît vom Restaurant La Gaieté léréenne zubereitet werden. Seien Sie schnell, denn es wird nicht genug Platz für alle geben.

