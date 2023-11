Téléthon: Concert Léré, 3 décembre 2023, Léré.

Léré,Cher

Concert Gospel « Happy Voices » à l’église de Léré au profit du Téléthon.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . .

Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire



Happy Voices » Gospel concert at Léré church in aid of the Telethon

Concierto de gospel « Happy Voices » en la iglesia de Léré a beneficio del Teletón

Gospelkonzert « Happy Voices » in der Kirche von Léré zugunsten des Telethons

Mise à jour le 2023-11-20 par Office de tourisme du Grand Sancerrois