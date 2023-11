Concert VITAZIK Léré, 25 novembre 2023, Léré.

Léré,Cher

Concert » Vitazik » – chanson Pop Rock

à partir de 19h : formule repas proposée sur réservation

Buvette et restauration au profit du Téléthon.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire



Vitazik » concert – Pop Rock song

from 7pm: meal available on reservation

Refreshments and catering in aid of the Telethon

Concierto « Vitazik » – canciones Pop Rock

a partir de las 19.00 horas: comida disponible previa reserva

Refrescos y comida a beneficio del Teletón

Konzert » Vitazik » – Chanson Pop Rock

ab 19 Uhr: Essensangebot, das auf Reservierung angeboten wird

Getränke und Speisen zugunsten des Telethon

Mise à jour le 2023-11-09 par Office de tourisme du Grand Sancerrois