Téléthon : Repas suivi du concert Vitazik Léré, 25 novembre 2023, Léré.

Léré,Cher

Repas suivi d’un concert de Vitazik

Repas payant sur réservation

Participation libre au profit du Téléthon pour le concert.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire



Meal followed by a concert by Vitazik

Meal available on reservation

Free participation in aid of the Telethon for the concert

Comida seguida de un concierto de Vitazik

Comida de pago previa reserva

Participación gratuita en el Telemaratón para el concierto

Essen mit anschließendem Konzert von Vitazik

Kostenpflichtiges Essen mit Reservierung

Freier Eintritt für das Konzert zugunsten von Telethon

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de tourisme du Grand Sancerrois