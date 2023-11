Téléthon : Jeux, Puzzles Léré, 23 novembre 2023, Léré.

Léré,Cher

Dans le cadre du téléthon l’école Camille Boistard organise des jeux et puzzles, pour petits et grands.

2023-11-23 fin : 2023-12-23 16:00:00. .

Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire



As part of the telethon, the Camille Boistard school is organizing games and puzzles for young and old

En el marco del telemaratón, la escuela Camille Boistard organiza juegos y rompecabezas para grandes y pequeños

Im Rahmen des Telethons organisiert die Schule Camille Boistard Spiele und Puzzles, für Groß und Klein

