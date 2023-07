Comice Agricole Léré, 26 août 2023, Léré.

Léré,Cher

Le comice agricole de Léré rassemble agriculteurs, éleveurs et passionnés de l’agriculture..

2023-08-26 fin : 2023-09-26 23:30:00. EUR.

Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire



The Léré agricultural show brings together farmers, breeders and agricultural enthusiasts.

El salón agrícola de Léré reúne a agricultores, ganaderos y aficionados a la agricultura.

Das Landwirtschaftliche Fest in Léré bringt Landwirte, Züchter und Landwirtschaftsbegeisterte zusammen.

Mise à jour le 2023-07-21 par Office de tourisme du Grand Sancerrois