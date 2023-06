Concert du parc # 2 Léré Léré Catégories d’Évènement: Cher

Léré Concert du parc # 2 Léré, 5 août 2023, Léré. Léré,Cher Concert gratuit dans le parc de la mairie.

2023-08-05 à ; fin : 2023-08-05 . EUR. Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire



Free concert in the town hall park Concierto gratuito en el parque del ayuntamiento Kostenloses Konzert im Park des Rathauses Mise à jour le 2023-06-02 par Office de tourisme du Grand Sancerrois Détails Catégories d’Évènement: Cher, Léré Autres Adresse Ville Léré Departement Cher Lieu Ville Léré

Léré Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lere/

Concert du parc # 2 Léré 2023-08-05 was last modified: by Concert du parc # 2 Léré Léré 5 août 2023