Repas des jeunes agriculteurs Léré, 3 juin 2023, Léré.

Léré,Cher

Venez vous retrouver autour d’un repas convivial organisé par les jeunes agriculteurs de votre canton et animé par l’orchestre Thibault COLAS. Réservation obligatoire avant le 28 mai par téléphone..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 . 22 EUR.

Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire



Come to meet around a convivial meal organized by the young farmers of your canton and animated by the band Thibault COLAS. Reservation required before May 28 by phone.

Venga a disfrutar de una comida de convivencia organizada por los jóvenes agricultores de su cantón y amenizada por la banda Thibault COLAS. Es necesario reservar por teléfono antes del 28 de mayo.

Treffen Sie sich zu einem geselligen Essen, das von den Junglandwirten Ihres Kantons organisiert und von der Band Thibault COLAS musikalisch umrahmt wird. Eine Reservierung ist vor dem 28. Mai per Telefon erforderlich.

