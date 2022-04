L’équipe de secours en route pour l’aventure Ciné-Théâtre Bonne Garde, 19 juin 2022, Nantes.

2022-06-19

Horaire : 11:00 12:00

Gratuit : non 3,50€ 3 ans et plus

Ciné Ptits Mômes. Projection du film “L’équipe de secours, en route pour l’aventure. 44 minutes. Pote, Sily et Bemby, les trois compères de la brigade de secours, sont toujours au service de la population. Quel que soit votre problème, ils ont une solution… souvent inattendue. Pour le meilleur, et surtout pour le pire, leurs services se déploient maintenant dans toute l’Europe ! Public : 3 ans et plus

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com 0251836669 https://www.cinemalebonnegarde.com/