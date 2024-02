L’ÉQUILIBRISTE Place des Jacobins Le Mans, jeudi 23 mai 2024.

L’ÉQUILIBRISTE Place des Jacobins Le Mans Sarthe

Théâtre et musique

La comédienne Hélène Gratet et la pianiste Laurence Garcin vous feront entendre ce petit texte drôle et surréaliste, étrange et vivifiant, de l’immense Christian Bobin, où un promeneur solitaire s’entretient du printemps, des pâquerettes ou de la littérature avec un homme à tête de cheval… 14 14 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-23 20:00:00

fin : 2024-05-23 20:50:00

Place des Jacobins Les Quinconces

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

L’événement L’ÉQUILIBRISTE Le Mans a été mis à jour le 2024-02-22 par eSPRIT Pays de la Loire