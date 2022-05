L’équilibre naît de la diversité 21,Waasserklapp L- 5681 Dalheim, 4 juin 2022, Mondorf-les-Bains.

L’équilibre naît de la diversité

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à 21, Waasserklapp L- 5681 Dalheim

Visite guidée ou visite libre d’un jardin privé d’environ 20a autour d’une fermette rénovée. Jardin écologiquement précieux avec des arbres et arbustes, important pour l’alimentation et l’abri des oiseaux et des petits mammifères, les platebandes à fleurs annuelles ou vivaces pour toutes sortes d’insectes, les murs à pierres sèches pour les crapeaux et lézards, les étangs et un petit ruisseau pour les grenouilles, tritons et libellules, un hôtel à insectes, des arbres et arbustes fruitiers, des plantes grimpantes autour de toute la maison… Possibilité de s’abriter dans la grange en cas de pluie. On sert café et gateaux, en discutant jardin.

0 €

Visite guidée ou visite libre d’un jardin privé d’environ 20a autour d’une fermette rénovée.

21,Waasserklapp L- 5681 Dalheim L-5681 Dalheim Mondorf-les-Bains Canton Remich



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00