Librement inspiré de nouvelles de Franz Kafka et d’Italo Calvino, de textes du naturaliste Charles Darwin, du physicien Albert Einstein et du cosmologiste Stephen Hawking, ce spectacle hybride mêle théâtre, musique et vidéo pour retracer l’histoire du monde, du big bang à nos jours. Évolution, matière, antimatière, trous noirs et galaxies sont au coeur de cette performance à vivre comme un voyage dans la connaissance. « Fabio Alessandrini, beau parleur et beau joueur, assume son dessein vertigineux magistralement aidé en cela par la création vidéo de Claudio Cavallari, brillant inventeur de cosmogonies changeant en permanence au doigt et à l’oeil, tandis que Nicolas Coulon, maître du son, a su créer une musique des sphères étonnamment crédible. Le tour de force de l’Équation consiste en un subtil mélange d’érudition et de familiarité. » Jean-Pierre Léonardini – L’Humanité « Un texte drôle et vertigineux. Une mise en scène très visuelle d’un très grand style. Beau et spectaculaire. » Jacky Bornet – Franceinfo Culture De et avec Fabio Alessandrini Regard extérieur : Karelle Prugnaud > Durée : 1h10 > Dès 12 ans > Tarifs : 10 à 15 € > > RÉSERVATIONS > 06 68 36 85 02 > theatreducentre-colomiers.com Horaires ——– 20h45 **Détails sur le lieu**: Petit Théâtre du Centre 43 Rue du Centre 31770 Colomiers

