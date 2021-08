L’equ’assoss’ 2021 Corcondray, 29 août 2021, Corcondray.

L’equ’assoss’ 2021 2021-08-29 – 2021-08-29

Corcondray Doubs Corcondray

EUR L’Association Fontenelles Cheval organise sur la journée une épreuve équestre qui comporte trois parties, une épreuve de présentation, une boucle chronométrée et un parcours en terrain varié. Cette épreuve équestre est inspiré du TREC et du MOUNTAIN TRAIL. Sur place vous pourrez vous restaurez grâce à une buvette et à une petite retauration. Des animations et des promenades en poney sont organisées pour les enfants.

associationfontenellescheval@gmail.com https://www.associationfontenellescheval.net/l-equ-assoss/

