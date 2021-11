KARPATT L’ÉPROUVETTE, 26 novembre 2021 21:30, Saint-André-des-Eaux. L’ÉPROUVETTE.

Vendredi 26 novembre, 21h30 KARPATT * Nous sommes le groupe Karpatt et ça va faire bientôt 20 ans qu’on promène nos chansons. Et en 20 ans on a pu en faire du chemin, des salles Parisiennes aux plaines du Kazakstan en passant par le off du Carnaval de Venise, des festivals Ardéchois aux plages indonésiennes, du froid du ch’nord aux chaleurs de l’Amérique Centrale, 20 ans de musique, de rencontres, d’amitié et de concerts à rallonges qu’on a toujours pas appris à arrêter… bref 20 ans de tournée, ou plutôt une tournée qui dure depuis 20 ans… https://www.facebook.com/karpatt https://www.instagram.com/karpattofficiel/ https://karpattlesite.wixsite.com/website *

vendredi 26 novembre – 21h30 à 23h30

* L’ÉPROUVETTE Le Bourg, 22630 Saint-André-des-Eaux Saint-André-des-Eaux 22630 Le Bourg Côtes-d’Armor Crédits :

