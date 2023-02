Leprous + Monuments + Kalandra PALOMA – GRANDE SALLE, 25 février 2023, NIMES.

Leprous + Monuments + Kalandra PALOMA – GRANDE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-02-25 à 20:00 (2023-02-25 au ). Tarif : 26.0 à 26.0 euros.

PALOMA (PLATESV-R-2020-011763 -011766- 011767) présente ce concert LEPROUS MÉTAL PROGRESSIF Prestations live à couper le souffle et influences multiples, Leprous propose compos et shows inclassables : enfants du metal progressif, la musique du groupe Norvégien évolue vers une pop-chamber-rock tout en gardant les influences de ses premiers albums, se rendant ainsi définitivement unique. Fans de metal ou non, amatrices et amateurs de la vieille école ou curieuses et curieux de néologismes musicaux, Leprous rassemble avec unanimité par sa passion, sa puissance et son élégance qui trouvent leur apothéose dans le 7ème album du groupe « Aphelion », nouvelle réalisation artistique monumentale. Alors, metal ou pas metal ? Peu importe ! KALANDRA POP ATMOSPHÉRIQUE Introspection, rage, espoir et pop alternative, la musique de Kalandra est tout sauf banale. Après avoir amassé pas moins de 1,9 million de vues sur YouTube avec une reprise de « Helvegen » de Wardruna, auto-publié deux singles « Brave New World » et « The Waiting Game » largement acclamés et composé deux titres pour la série HBO Nordic « Beforeigners », la sensation norvégienne Kalandra s'exprime enfin pleinement avec « The Line », un premier album aussi onirique que lumineux. MONUMENTS MÉTAL PROGRESSIF Plus d'une décennie de tournées et de collaborations avec d'incroyables talents ont suffi pour transformer MONUMENTS en un groupe de metal progressif incontournable ! La suite de leur album « Phronesis », « In Stasis » rassemble les meilleurs éléments du nouveau chapitre de leur histoire tout en honorant les pages des chapitres passés. C'est d'ailleurs en écrivant cet album qu'ils remodèlent complétement leur processus de création en le rendant collaboratif. MONUMENTS renaît sous une nouvelle aube, il est à présent un groupe qui repousse les limites du metal technique pour l'année à venir.

PALOMA – GRANDE SALLE NIMES 250 chemin de l’aérodrome Gard

PALOMA (PLATESV-R-2020-011763 -011766- 011767) présente ce concert

LEPROUS

MÉTAL PROGRESSIF

Prestations live à couper le souffle et influences multiples, Leprous propose compos et shows inclassables : enfants du metal progressif, la musique du groupe Norvégien évolue vers une pop-chamber-rock tout en gardant les influences de ses premiers albums, se rendant ainsi définitivement unique. Fans de metal ou non, amatrices et amateurs de la vieille école ou curieuses et curieux de néologismes musicaux, Leprous rassemble avec unanimité par sa passion, sa puissance et son élégance qui trouvent leur apothéose dans le 7ème album du groupe « Aphelion », nouvelle réalisation artistique monumentale. Alors, metal ou pas metal ? Peu importe !

KALANDRA

POP ATMOSPHÉRIQUE

Introspection, rage, espoir et pop alternative, la musique de Kalandra est tout sauf banale. Après avoir amassé pas moins de 1,9 million de vues sur YouTube avec une reprise de « Helvegen » de Wardruna, auto-publié deux singles « Brave New World » et « The Waiting Game » largement acclamés et composé deux titres pour la série HBO Nordic « Beforeigners », la sensation norvégienne Kalandra s’exprime enfin pleinement avec « The Line », un premier album aussi onirique que lumineux.

MONUMENTS

MÉTAL PROGRESSIF

Plus d’une décennie de tournées et de collaborations avec d’incroyables talents ont suffi pour transformer MONUMENTS en un groupe de metal progressif incontournable ! La suite de leur album « Phronesis », « In Stasis » rassemble les meilleurs éléments du nouveau chapitre de leur histoire tout en honorant les pages des chapitres passés. C’est d’ailleurs en écrivant cet album qu’ils remodèlent complétement leur processus de création en le rendant collaboratif. MONUMENTS renaît sous une nouvelle aube, il est à présent un groupe qui repousse les limites du metal technique pour l’année à venir.

