“L’épreuve de la discrimination : Enquête dans les quartiers populaires” (Puf) par Julien Talpin

Sciences Po Lille, le samedi 11 décembre à 17:00

La France n’a pas encore pleinement pris la mesure de l’ampleur et des incidences du racisme et des discriminations qui la déchirent. Des millions d’individus, notamment issus de l’immigration postcoloniale, subissent au quotidien micro-agressions et stigmatisation. Ils voient leurs opportunités d’ascension sociale entravée, leurs vies écourtées. Ces épreuves suscitent bien souvent colère et sentiments d’injustice. Mais le racisme suscite aussi des conséquences plus positives : une jeunesse se lève face aux violences policières, se mobilise dans des associations ou investit les partis politiques, en développant des savoirs et savoir-faire nouveaux, et par là son pouvoir d’agir.

Gratuit. Entrée libre sans réservation

Sciences Po Lille 9 Rue Auguste Angellier Lille Lille-Centre Nord



