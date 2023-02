Leprest En Symphonique LA CIGALE, 19 mars 2023, PARIS.

Leprest En Symphonique LA CIGALE. Un spectacle à la date du 2023-03-19 à 17:30. Tarif : 39.0 à 69.0 euros.

TACET – DIDIER PASCALIS ( 2-1053418 / 3-1053412) PRESENTE : ce concert. Depuis bientôt 4 ans, l’âme et la plume d’Allain Leprest, le Rimbaud du XXème siècle (J. d’Ormesson) voyagent de ville en ville, irradiant d’émotion les spectateurs, par la magie d’une rencontre entre un orchestre symphonique et des interprètes, portant haut la flamme du poète, plus brûlante que jamais. Leprest En Symphonique s’offre à nous dans son plus bel écrin, à Paris, pour un concert exceptionnel à la Cigale, avec Clarika, Enzo-Enzo, Cyril Mokaiesh et Romain Didier. Equipe artistique Avec : Allain Leprest, Clarika, Enzo-Enzo, Cyril Mokaiesh, Romain Didier et l’orchestre régional de Normandie sous la direction de Dylan Corlay Auteur : Allain LeprestAccès personnes à mobilité réduite : 01 42 64 49 40

LA CIGALE PARIS 120, bld Rochechouart Paris

Accès personnes à mobilité réduite : 01 42 64 49 40

