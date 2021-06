Paris Le Socle / Festival Faits d'hiver Paris L’ÉPOUSE – REBECCA JOURNO Le Socle / Festival Faits d’hiver Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le vendredi 25 juin 2021

de 18h30 à 19h

gratuit

Ce spectacle aurait du être programmé sur Le Socle dans le cadre du Festival Faits d’hiver en février. Grâce au collectif 6m3 et au conseil de quartier St Merri, « L’Épouse » sera présentée sur Le Socle le 25 juin ! Sans aucun doute cette femme qui déambule, habillée de blanc, est mariée. Pourtant, sa pâleur inquiète, ses gestes saccadés interrogent, son désarroi palpable surprend. L’épouse est une variation sur la jeune fille devenue marionnette, des temps, de la société, d’un homme, d’un père, peu importe… Son errance tout autant interrogation qu’ivresse subie, comme après un coup du sort, attire, malgré tout. Car ses gestes de pantin, légers déhanchements, tressautements contenus, hoquets nerveux, la parent d’une aura mystérieuse d’héroïne de cinéma expressionniste, l’instaurent telle une incarnation vénéneuse du mal qu’elle a subi. Rebecca Journo, dans ce premier solo longuement mûri, révèle un imaginaire parcouru de mélancolie, d’inquiétante d’étrangeté, de sourdes tragédies muettes. L’épouse, plongée dans le public, communique de corps à corps son trouble existentiel. Qui se reconnaîtra ? Qui me sauvera ? Ne me quittez pas ! Spectacle gratuit, en extérieur. Spectacles -> Danse Le Socle / Festival Faits d’hiver 80 rue Saint Martin Paris 75004

Rambuteau, Châtelet Les Halles

Contact :Collectif 6m3 06 51 14 32 48 6m3@gmail.com

2021-06-25T18:30:00+02:00_2021-06-25T19:00:00+02:00

