La Manufacture CDCN – chapelle St Vincent / La Rochelle, le jeudi 9 décembre à 20:00

[ DANSE ] – L’épouse — Rebecca Journo / La Pieuvre —————————————————- ### jeu. 9 décembre 20h ### 25 min – tout public à partir de 10 ans Dans l’esprit d’un Tim Burton ou d’un Tadeusz Kantor, L’épouse est un solo mettant en scène une mariée marionnettique, une poupée avec des sentiments. Toute en gestes saccadés, isolés, Rebecca Journo plonge sa danse dans le regard du public et fait affleurer toute son humanité. Dans sa grande robe blanche, elle questionne la figure fantasmée de la mariée, ici devenue caricaturale, burlesque. Nos pensées peuvent ainsi questionner nos imaginaires. Une marche nuptiale vers des sensations entre rêve et cauchemar. — • En co-réalisation avec Les Petites Scènes Ouvertes, avec le soutien du mécénat de la Caisse des dépots • Dans le cadre d’une soirée à déguster en partenariat avec le café herboristerie culturel.le Les Herbes Folles de La Rochelle — + d’infos ici > [L’ÉPOUSE](https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/lepouse-rebecca-journo-la-pieuvre-9-dec-2021/)

tarif plein 10€ – tarif réduit 7€ tarif Pass’Culture La Rochelle Université 5€ tarif Pass Culture > voir sur pass.culture.fr

Dans l'esprit d'un Tim Burton ou d'un Tadeusz Kantor, L'épouse est un solo mettant en scène une mariée marionnettique, une poupée avec des sentiments. La Manufacture CDCN – chapelle St Vincent / La Rochelle 20 Quater Rue Albert 1er, 17000 La Rochelle

2021-12-09T20:00:00 2021-12-09T20:30:00

