La Condition Publique – Roubaix, le vendredi 1 avril à 20:30

**Une déambulation inspiré de l’univers de Tim Burton** Née de l’univers des marionnettes, L’Epouse s’éveille et se cherche loin du réel, dans nos fantasmes et nos cauchemars. Ce solo raconte un personnage, une mariée déchue dont le langage n’est que corps, tentant d’aller vers et de s’adresser à. Véritable rencontre avec le public, ce solo place la représentation de soi au coeur de cette marche nuptiale re visitée. Perdue dans le regard de l’autre, tiraillée entre différents espaces, L’Epouse, résignée, avance tant bien que mal. A la croisée du spectacle et la performance, l’engagement total du corps, l’état de transparence face à l’autre sont continuellement remis en jeu afin d’inviter, d’impliquer l’interlocuteur dans cet univers fantôme.

Gratuit

Dans le cadre de la saison Urbain.es, la Condition Publique coproduit plusieurs spectacles vivants du Gymnase CDCN et les accueille à l’occasion de leur programmation hors-les-murs. La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix Est Nord

2022-04-01T20:30:00 2022-04-01T21:00:00

