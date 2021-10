L’Épouse / La Ménagère de Rebecca journo Studio Le Regard du Cygne, 18 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 18 novembre 2021

de 20h à 21h30

Le vendredi 19 novembre 2021

de 20h à 21h30

payant

Avec un diptyque chorégraphique et presque marionnettique, Rebecca Journo fait le portrait de figures archétypales féminines issues du monde des fantasmes et de la représentation.

L’épouse inspirée des Noces funèbres de Tim Burton ou Melancholia de Lars Von Trier, s’élance en robe blanche, tant bien que mal. Comme sortie d’une publicité Moulinex des années 50, La Ménagère est, elle, enfermée dans la spirale infernale et répétitive du travail domestique. Obsolètes et désespérément clichés, les deux portraits mesurent, par leur absurdité, l’écart entre fantasmes et réalité.

Diplômée du Trinity Laban Collège, REBECCA JOURNO poursuit un parcours de danseuse interprète avant de créer en 2018 son propre collectif, La Pieuvre, en collaboration avec Véronique Lemonnier. Après son diptyque, elle crée le trio Whales, une recherche chorégraphique à partir du chant des baleines.

Distribution

L’Épouse

Chorégraphie et interprétation : Rebecca Journo / Musique Claire M Singer – The Molendinar Written & performed by Claire M Singer Published by Touch Music/Fairwood Music

La Ménagère

Chorégraphie et interprétation Rebecca Journo / Création sonore et interprétation Mathieu Bonnafous / Lumière Florentin Crouzet-Nico / Regards extérieurs Toméo Vergès & Raphaëlle Latini / Costume Alya Derris

Crédits

Production : La Pieuvre / Co-production : Danse Dense – Les Atelier Médicis – Collectif 12 / Soutiens : Région Île-de-France dans le cadre du dispositif FoRTE – Fonds régional pour les talents émergents / Partenaires : Danse Dense – Les Ateliers Medicis – Les Petites Scènes Ouvertes – Collectif 12 – Les Brigittines (BE) – La Déviation – Le point Ephémère – Micadanses

Spectacles -> Danse

Studio Le Regard du Cygne 210 rue de Belleville Paris 75020

7bis, 11 : Place des Fêtes (213m) 11 : Télégraphe (248m) 2à : Pixérécourt



Contact :Le Regard du Cygne 0143585593 #4 https://www.leregarducygne.com/ https://www.facebook.com/leregarducygne/ 0143585593 info@leregarducygne.com

Spectacles -> Danse

Date complète :

2021-11-18T20:00:00+01:00_2021-11-18T21:30:00+01:00;2021-11-19T20:00:00+01:00_2021-11-19T21:30:00+01:00

© Mehdi Baki