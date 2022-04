L’époque d’Edo, une période favorable au développement de l’estampe et d’autres arts populaires Aix-en-Provence, 19 mai 2022, Aix-en-Provence.

L’époque d’Edo, une période favorable au développement de l’estampe et d’autres arts populaires Aix-Marseille Université Le Cube 5 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence

2022-05-19 14:30:00 14:30:00 – 2022-05-19 16:00:00 16:00:00 Aix-Marseille Université Le Cube 5 Avenue Robert Schuman

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

6 6 Après en avoir montré les facteurs facilitants dans l’évolution de la société dans le Japon d’Edo, nous aborderons le développement de l’estampe, en parallèle de la peinture : premières techniques de l’estampe ukiyo-e ; centres de production ; thématiques.



Mais cela n’est pas possible sans évoquer d’autres arts urbains comme le théâtre kabuki, et plus généralement, observer un essor des arts, et tout particulièrement d’une imagerie populaire, qui ne se limite pas à l’estampe : tablettes votives peintes dans les temples (ema), images d’Ôtsu (Ôtsu-e), etc.

Conférence animée par Arthur Mitteau, Maître de conférence

Après en avoir montré les facteurs facilitants dans l’évolution de la société dans le Japon d’Edo, nous aborderons le développement de l’estampe, en parallèle de la peinture : premières techniques de l’estampe ukiyo-e ; centres de production ; thématiques.



Mais cela n’est pas possible sans évoquer d’autres arts urbains comme le théâtre kabuki, et plus généralement, observer un essor des arts, et tout particulièrement d’une imagerie populaire, qui ne se limite pas à l’estampe : tablettes votives peintes dans les temples (ema), images d’Ôtsu (Ôtsu-e), etc.

Aix-Marseille Université Le Cube 5 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-04-04 par