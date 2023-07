Atelier de peinture murale L’Epopée Marseille, 17 juillet 2023, Marseille.

Atelier de peinture murale 17 – 28 juillet L’Epopée Les inscription serons gérées par l’épopée village, lieu d’accueil de l’événement.

Atelier de peinture murale, création d’une peinture murale collective.

L’Epopée 6 rue Berthelot 13014 Marseille Marseille 13014 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://epopee-village.com/ https://www.facebook.com/lepopeemarseille En plein cœur de Marseille, l’Epopée est un village d’irréductibles innovateurs optimistes qui vise à révéler les talents de tous les visiteurs. Notre ambition est de permettre à chacun(e) de s’épanouir. Trouver et vivre « sa propre épopée » ne doit pas être un luxe réservé à certains mais une aspiration légitime.

Le village a pris possession des anciens bureaux Ricard, de l’ancienne usine de fabrication et d’embouteillage et d’un parking de 250 places. à 7 minutes en train de la gare Saint-Charles (ligne pour Aix en provence)Bus 28 et 31 de Bougainville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T13:30:00+02:00 – 2023-07-17T16:30:00+02:00

2023-07-28T13:30:00+02:00 – 2023-07-28T16:30:00+02:00