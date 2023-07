L’Épopée d’un pois Les Trois Baudets Paris, 3 décembre 2023, Paris.

Le dimanche 03 décembre 2023

de 17h15 à 17h45

.Public enfants. A partir de 1 ans. payant

Tarif unique : 5€

Dans le cadre de la programmation concert de P’tits Baudets et du festival Les Enfants d’Abord !

L’Épopée d’un pois

À partir de 6 mois. 25 minutes.

Un rond part explorer le monde.

Dans son périple, il traverse tout un tas d’univers : l’intérieur d’une maison, le jardin, la ville, la nuit, le ciel…

Il y rencontre des formes et des couleurs et se fond dans le décor.

Le rond devient tour à tour un fruit que l’on savoure, l’œil d’une chouette, la lune mais aussi une forme géométrique confrontée à d’autres formes.

Ce spectacle original est un voyage dans les couleurs, les formes et les sons et fait principalement appel au langage sensoriel.

Il est porté par un musicien et une rétro-projectionniste.

À la portée du plus jeune âge, l’histoire est racontée sous forme de chansons, de comptines composées par le musicien. Ce sera le fil conducteur de cette épopée.

La rétro-projectionniste crée des images en direct pour illustrer l’histoire et plonger les enfants dans différentes ambiances visuelles.Le grand format de la projection et la proximité du public permettent une immersion dans l’image projetée.

Bercés par la voix du musicien, les enfants vont observer les images qui se créent en direct passant du connu à l’abstrait, de l’objet à la couleur et à la forme.

Les Trois Baudets 64 Boulevard de Clichy 75018 Paris

Contact : http://www.lestroisbaudets.com +33142623333 info@lestroisbaudets.com

DR L’Épopée d’un pois