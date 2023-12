L’épopée du hip-hop Centre Pompidou Paris, 22 janvier 2024, Paris.

Le lundi 22 janvier 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Rencontre autour de l’histoire et des évolutions de la culture hip hop en France.

Alors que plusieurs institutions ont fêté les 50 ans du hip-hop, cette séance du cycle Faire l’Histoire propose de revenir sur le parcours de ce mouvement artistique et culturel et son évolution en s’appuyant sur l’ouvrage 40 ans de musiques hip-hop en France (Ministère de la Culture – DEPS / Presses de Sciences Po, coll. « Questions de culture », juin 2022), co-dirigé par Karim Hammou et Marie Sonnette-Manouguian.

Comment écrire l’histoire du hip-hop quand peu d’historiens de formation en font leur objet d’étude ? Deux sociologues s’intéressent à ses transformations, à la fois esthétiques et sociales, géographiques et industrielles. Des États-Unis à la France, ils nous invitent à un voyage entre les centres et les périphéries, jalonné par de multiples représentations qu’une réalité de terrain vient nuancer. Style artistique qui, à rebours de son identité première, entame un processus de patrimonialisation et gagne déjà les rangs universitaires avec les hip-hop studies, le hip-hop poursuit ses innovations.

Avec

Karim Hammou, sociologue, chargé de recherche au CNRS, membre de l’équipe Cultures et sociétés urbaines du Cresppa. Auteur de Une histoire du rap en France, La Découverte 2012 et, avec Cara Zina, de Fear a female planet. Straight Royeur : un son punk, rap et féministe Nada, 2021.

Marie Sonnette-Manouguian, sociologue, chercheuse associée au Cresppa-CSU/CNRS, directrice, avec Karim Hammou, de 40 ans de musiques hip-hop en France, Ministère de la Culture – DEPS / Presses de Sciences Po, coll. « Questions de culture », juin 2022.

Modération

Hajer Ben Boubaker, chercheuse indépendante et productrice à France Culture

Centre Pompidou Place Georges-Pompidou 75004 Paris

Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/lepopee-du-hip-hop/ contact.communication@bpi.fr

© Alexane Girard/Bpi