L’épopée du Buveur d’eau Théâtre le Funambule Montmartre Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

L’épopée du Buveur d’eau Théâtre le Funambule Montmartre, 8 septembre 2022, Paris. Du jeudi 03 novembre 2022 au dimanche 06 novembre 2022 :

dimanche

de 18h00 à 19h15

jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 20h15

Du jeudi 27 octobre 2022 au dimanche 30 octobre 2022 :

dimanche

de 18h00 à 19h15

jeudi, vendredi, samedi

de 21h00 à 22h15

Du jeudi 20 octobre 2022 au dimanche 23 octobre 2022 :

dimanche

de 18h00 à 19h15

jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 20h15

Du jeudi 13 octobre 2022 au dimanche 16 octobre 2022 :

dimanche

de 18h00 à 19h15

jeudi, vendredi, samedi

de 21h00 à 22h15

. payant

: Les tribulations d’un héros en quête de lui-même, dans l’univers déjanté des 70’s. L’Épopée du Buveur d’Eau met en scène le parcours loufoque de Fred Trumper, fumiste terriblement attachant dont la vie semble marquée par les défaites.

Tourmenté par une situation familiale et professionnelle désastreuse, héros malgré lui d’un film documentaire sur « l’échec », et toujours sujet à de graves troubles urologiques qu’il refuse de soigner par manque de courage, Fred Trumper, nous entraîne dans une aventure humaine au rythme effréné. « Je veux changer », dit-il « devenir un homme honnête et responsable ». De l’Autriche à l’Iowa, de New-York aux plages du Maine, osera-t-il faire le grand saut ? Cette pièce feel-good nous propose une philosophie de vie très optimiste : se permettre de voir l’échec non comme un verdict définitif mais plutôt comme une étape sur le chemin de la construction de soi. 4 comédiens, 15 personnages, 1 héros, un univers pop et coloré, le chef d’œuvre de John Irving enfin au théâtre ! Théâtre le Funambule Montmartre 53 rue des saules 75018 Paris Contact : https://www.funambule-montmartre.com/spectacle/251/lepopee-du-buveur-deau?utm_source=QUEFAIREAPARIS&utm_medium=&utm_campaign= 0142238883 billetterie@funambule-montmartre.com https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.funambule-montmartre.com/spectacle/251/lepopee-du-buveur-deau?utm_source=QUEFAIREAPARIS&utm_medium=&utm_campaign=

l’épopée du buveur d’eau

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Théâtre le Funambule Montmartre Adresse 53 rue des saules Ville Paris lieuville Théâtre le Funambule Montmartre Paris Departement Paris

Théâtre le Funambule Montmartre Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

L’épopée du Buveur d’eau Théâtre le Funambule Montmartre 2022-09-08 was last modified: by L’épopée du Buveur d’eau Théâtre le Funambule Montmartre Théâtre le Funambule Montmartre 8 septembre 2022 Paris Théâtre le Funambule Montmartre Paris

Paris Paris