Lépopée des dirigeables Jussy-le-Chaudrier Jussy-le-Chaudrier Catégories d’évènement: Cher

Jussy-le-Chaudrier

Lépopée des dirigeables Jussy-le-Chaudrier, 15 octobre 2022, Jussy-le-Chaudrier. Lépopée des dirigeables

Jussy-le-Chaudrier Cher

2022-10-15 18:00:00 – 2022-10-15 Jussy-le-Chaudrier

Cher Jussy-le-Chaudrier L’épopée des dirigeables L’atterrissage forcé du dirigeable République à Jussy-le-Chaudrier en 1909. L’Université Rurale entre Loire et Vauvise propose une causerie-conférence.

Françoise Bezet évoquera l’épopée des dirigeables et tout particulièrement un événement de notre histoire locale, l’atterrissage forcé du dirigeable République le 3 septembre 1909 à Jussy-le-Chaudrier. Depuis Icare, le rêve de l’Homme ne fut-il pas de voler comme les oiseaux? Il faudra attendre 1783 et le ballon gonflé à l’air chaud des frères Montgolfier pour que le mythe devienne réalité et voie le premier aéronaute s’élever dans les airs. +33 9 67 40 73 05 © mairie de jussy-le-Chaudrier

Jussy-le-Chaudrier

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Jussy-le-Chaudrier Autres Lieu Jussy-le-Chaudrier Adresse Jussy-le-Chaudrier Cher Ville Jussy-le-Chaudrier lieuville Jussy-le-Chaudrier Departement Cher

Jussy-le-Chaudrier Jussy-le-Chaudrier Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jussy-le-chaudrier/

Lépopée des dirigeables Jussy-le-Chaudrier 2022-10-15 was last modified: by Lépopée des dirigeables Jussy-le-Chaudrier Jussy-le-Chaudrier 15 octobre 2022 cher Jussy-le-Chaudrier Jussy-le-Chaudrier Cher

Jussy-le-Chaudrier Cher