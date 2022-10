L’épopée de l’univers Allauch Allauch Catégories d’évènement: Allauch

Bouches-du-Rhne Allauch L’épopée commence quand tout n’était que poussière dans l’espace infini. Puis 14 milliards d’années d’histoire se déroulent, des nébuleuses aux étoiles, des étoiles aux planètes. Parmi elles, notre Terre et son incroyable aventure…



Tout public à partir de 10 ans



durée : 1 heure de projection contée et causerie



Samedi 15 octobre à 17h



Sur inscription à bibliotheque@allauch.com



L'Épopée de l'Univers, la grande histoire du monde avec le conteur de sciences Henri-Marc Becquart. tourisme@allauch.com +33 4 91 10 49 20 https://tourisme.allauch.com/

