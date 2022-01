L’épopée de Guillaume le Conquérant Caen, 14 mai 2022, Caen.

L'épopée de Guillaume le Conquérant Office de Tourisme et des Congrès de Caen la Mer 12 place Saint-Pierre Caen

2022-05-14 18:00:00 – 2022-05-14 20:00:00 Office de Tourisme et des Congrès de Caen la Mer 12 place Saint-Pierre

Caen Calvados

Découvrez les origines de Caen et l’histoire de Guillaume le Conquérant de façon ludique et active, en faisant appel à votre sens de l’observation, votre logique et vos talents de mime !

Qui était le célèbre Guillaume le Conquérant ? Comment vivait-on à son époque ? Vous le découvrirez en incarnant ses compagnons de bataille dans un jeu de piste historique qui vous mènera peut-être … à la conquête de l’Angleterre !

La visite-jeu de piste commencera par une courte visite du centre-ville qui vous donnera les clés pour résoudre le jeu de piste. Vous y apprendrez qui étaient les caennais du 11ème siècle, à quoi ressemblait leur vie quotidienne et qui était ce jeune duc qui, après avoir fondé la ville, décida de quitter son Duché florissant pour partir à la conquête de l’Angleterre ! En équipe (déjà constituée à la réservation ou constituée lors de la visite avec les participants), vous partirez ensuite à la recherche de détails architecturaux dans la zone piétonne du centre-ville. Vos trouvailles vous permettront de retrouver une enveloppe secrète contenant le rôle que vous devrez jouer dans la conquête de l’Angleterre ! Toutes les équipes se retrouveront au pied du château de Guillaume, chacune devra alors mimer le rôle trouvé dans son enveloppe secrète afin reconstituer toutes les étapes de la conquête de l’Angleterre par Guillaume et les chevaliers normands. Le décompte des points sera effectué et l’équipe gagnante sera couronnée.

+33 2 31 27 14 14 https://reservation.caenlamer-tourisme.fr/

