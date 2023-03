L’Eplucheur de pages (club de lecture) Montbard Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

L’Eplucheur de pages (club de lecture), 24 mars 2023, Montbard . L’Eplucheur de pages (club de lecture) Passage Georges Brassens Montbard Côte-dOr

2023-03-24 – 2023-03-24 Montbard

Côte-dOr EUR 0 0 Lire un bon livre : quel plaisir ! Mais ce n’est rien comparé au plaisir d’en parler avec quelqu’un d’autre ! Alors, parce que la lecture en solitaire peut parfois être frustrante, vous êtes peut-être tentés par l’idée de rejoindre un club de lecture. Il s’agira d’un lieu d’échanges, de partage de coups de cœur, de découvertes, et, si le cœur vous en dit, de lectures à voix haute ! Pour les adultes. bmjpmontbard@wanadoo.fr +33 3 80 92 27 32 Montbard

