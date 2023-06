« la Robe à histoires de Capucine » – Spectacle à domicile l’Épiforie à La Forie La Forie, 13 septembre 2023, La Forie.

« la Robe à histoires de Capucine » – Spectacle à domicile Mercredi 13 septembre, 15h30 l’Épiforie à La Forie sur réservation

Spectacle à Domicile

Familial, à partir de 6 ans

Durée : 50 à 60 min

Spectacle familial à partir de 6 ans

La Robe à histoires de Capucine est une robe-théâtre habitée par une comédienne qui nous raconte l’histoire d’une petite fille, Capucine, qui grandit. En suivant son cheminement, on découvre d’autres histoires tirées des poches, qui mettent en scène d’autres personnages, comme pour permettre à tout un chacun de s’y reconnaître.

La création textile est le point de départ de cette rencontre artistique entre Marion Janin, auteure/illustratrice et Hélène Marionneau, comédienne/couturière.

À l’issue du spectacle, l’hôte et ses invités pourront échanger en toute convivialité, avec les artistes, autour d’un verre, d’un goûter ou d’un repas.

l’Épiforie à La Forie La Forie La Forie 63600 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 63 33 27 87 https://epiforie.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 63 33 27 87 »}] L’Épiforie – Épicerie du village qui propose des produits locaux, avec un très agréable salon de thé, en intérieur auprès du feu pour les jours d’hiver et terrasse à l’abri des regards pour les beaux jours. Acceuil très chaleureux ! Une programmation sur les mercredis de l’été (Bal tard, spectacles de contes…)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-13T15:30:00+02:00 – 2023-09-13T16:30:00+02:00

©Marion Janin