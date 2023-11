Une journée pour faire du Nous L’Épicerie sans fin et à la Halle Sauveterre-de-Béarn, 30 novembre 2023, Sauveterre-de-Béarn.

Sauveterre-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

La Belle Équipe et la Coopérative Tiers-lieux vous invitent à une Journée pour faire du Nous et pour s’interroger sur comment prendre soin des collectifs et de la relation dans les tiers-lieux !

À L’Épicerie sans fin à Sauveterre-de-Béarn

9h – Viennoiserie, café & visite

À La Halle à Sauveterre-de-Béarn

11h – Cercle autour de la thématique de l’accueil

12h15 – Déjeuner offert part l’EFS

14h – Atelier sur la thématique de l’intégration

À Lacaze aux sottises à Orion

15h30 – Visite

16h15 – Ateliers participatifs sur comment prendre soin

17h30 – Clôture arrosée d’interconnaissance

18h30 – Bal trad & restauration.

2023-11-30

L’Épicerie sans fin et à la Halle Lacaze aux sottises – Orion

Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



a Belle Équipe and the Coopérative Tiers-lieux invite you to a Day to make Us and to think about how to take care of collectives and relationships in third places!

At L’Épicerie sans fin in Sauveterre-de-Béarn

9am – Viennese pastry, coffee & visit

At La Halle in Sauveterre-de-Béarn

11am – Circle around the theme of hospitality

12.15pm – Lunch offered by the EFS

2pm – Workshop on the theme of integration

At Lacaze aux sottises in Orion

3.30pm – Visit

4.15pm – Participative workshops on how to take care of our patients

5.30 pm – Closing ceremony with a drink and a chance to get to know each other

6.30pm – Traditional dance & catering

La Belle Équipe y la Coopérative Tiers-lieux te invitan a una Jornada para hacernos y reflexionar sobre cómo cuidar los colectivos y las relaciones en terceros lugares.

En L’Épicerie sans fin de Sauveterre-de-Béarn

9h – Bollería, café y visita

En La Halle de Sauveterre-de-Béarn

11.00 h – Círculo en torno al tema de la hospitalidad

12.15 h – Almuerzo ofrecido por la EFS

14.00 h – Taller sobre el tema de la integración

Lacaze aux sottises, Orion

15.30 h – Visita

16.15 h – Talleres participativos sobre el cuidado de nuestros pacientes

17.30 h – Ceremonia de clausura con un aperitivo y la oportunidad de conocerse mutuamente

18h30 – Baile tradicional y catering

La Belle Équipe und die Genossenschaft Tiers-lieux laden Sie zu einem Tag ein, um Wir zu sein und sich zu fragen, wie man sich um die Kollektive und die Beziehungen in den Drittorten kümmern kann!

In L’Épicerie sans fin in Sauveterre-de-Béarn

9 Uhr – Viennoiserie, Kaffee & Besuch

In La Halle in Sauveterre-de-Béarn

11 Uhr – Kreis zum Thema « Gastfreundschaft »

12:15 Uhr – Von der EFS angebotenes Mittagessen

14.00 Uhr – Workshop zum Thema Integration

In Lacaze aux sottises in Orion

15:30 Uhr – Besichtigung

16.15 Uhr – Partizipative Workshops zum Thema « Wie pflegt man?

17:30 Uhr – Bewässerter Abschluss der Interkulturellen Begegnung

18.30 Uhr – Trad-Ball & Essen

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Béarn des Gaves