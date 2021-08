L’ÉPICERIE DE FONTAINE-DANIEL : CONCERT Saint-Georges-Buttavent, 21 août 2021, Saint-Georges-Buttavent.

L’ÉPICERIE DE FONTAINE-DANIEL : CONCERT 2021-08-21 16:30:00 – 2021-08-21

Saint-Georges-Buttavent Mayenne Saint-Georges-Buttavent

1ère partie avec HOPE (Guillaume Bahier)

“Je suis Guillaume, j’ai 33 ans, j’habite Saint Georges Buttavent, je suis un enfant du pays ! J’ai commencé la guitare à 20 ans, après avoir rencontré musicalement le chanteur Raphaël et son album Caravane, l’année 2010 je suis tombé malade de la sclérose en plaques, depuis 11 ans j’essaie d’oser mes rêves d’enfant et d’adolescent au maximum. Mon nom est HOPE qui signifie l’espoir. Je souhaite surpasser la maladie ! Je chante des chansons du répertoire de Raphaël, Gaël Faure, Jacques Brel, Damien Saez, Noir Désir… Chanter fait partie de moi depuis des années, chanter la vie, la musique de l’âme !”

2ème partie avec Maëlle HAMEAU

Maëlle…

En bonne Mayennaise, Maëlle bouine…elle bricole, elle dessine, elle gratouille la terre et sa guitare aussi, elle danse, elle jongle avec des mots, elle fredonne au temps qui passe et sourit au chant des près.

Et… Elle aime les histoires !

Ainsi elle vous contera, entre reprises de chansons françaises (Brassens, Les Têtes Raides, Les Weepers Circus, Barbara Weldens…) Et des compositions (très !) personnelles, l’histoire d’une belle et de bêtes sauvages, où il sera question de rencontres, de confitures, de bûcheron, de méchant loup et autres aventures…

Et elle vous invite à partager ces morceaux de vie avec elle…

L’épicerie coopérative de Fontaine Daniel est un commerce créé en 2015 dans le village de Fontaine Daniel en Mayenne. Elle propose un espace librairie, épicerie et bistroquet.

contact@lepicerie.org +33 2 43 04 44 07 http://www.lepicerie.org/

