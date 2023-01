L’Epicerie Culturelle « Soy libre » Sousceyrac-en-Quercy Sousceyrac-en-Quercy Sousceyrac-en-Quercy Catégories d’Évènement: Lot

L'Epicerie Culturelle « Soy libre » Sousceyrac-en-Quercy, 29 janvier 2023, Sousceyrac-en-Quercy

2023-01-29 17:00:00 17:00:00 – 2023-01-29

Lot Sousceyrac-en-Quercy EUR L’Epicerie Culturelle, de Laure Portier. France 2021, 78mn. Un garçon emprisonné entre les murs de la cité où il continue de grandir. Il est né là où on ne choisit pas et cherche ce qu’il aurait dû être . Libre +33 6 10 89 38 36 Arzimut Art’Zimut

