L’Epicerie Culturelle Art’Zimut Ladirat, dimanche 31 mars 2024.

L’Epicerie Culturelle Art’Zimut Ladirat Lot

Chaque tournée s’adapte aux spécificités territoriales histoire des ressources du pays, dynamiques locales, mode de prise en charge des frais techniques ou de fonctionnement… Ces tournées trouvent de plus en plus leur place dans le paysage culturel rural lotois, tout en fabriquant du lien et de la rencontre. Loin de l’entre soi et des salles obscures, l’Épicerie Culturelle défend une culture d’ouverture démocratique, faite de mixité sociale et intergénérationnelle

Projection de films d’Agnes Varda

Chez l’habitant

Dimanche 31 mars 18h à Ladirat

Jeudi 18 avril 18h30 à Comiac (Sousceyrac)

Vendredi 19 avril 19h à St-Michel de Bannières (Salle Municipale)

Samedi 20 avril 18h30 à Miers

Dimanche 21 avril 18h30 à Autoire

Mercredi 24 avril 18h30 à St-Michel Loubéjou

Mercredi 1 mai 19H à Lacave

Vendredi 3 Mai 18h30 à St-Denis prés Martel

Rencontre autour de la Tournée n°10

Samedi 4 mai Cinéma de Vayrac avec Cosmos Music ciné-concert ( programme en cours de rédaction ) EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31

fin : 2024-05-04

Ladirat 46400 Lot Occitanie epicerie.artzimut@gmail

L’événement L’Epicerie Culturelle Art’Zimut Ladirat a été mis à jour le 2024-04-02 par OT Vallée de la Dordogne