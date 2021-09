Sousceyrac-en-Quercy Sousceyrac-en-Quercy Lot, Sousceyrac-en-Quercy L’Epicerie Culturelle à Sousceyrac- Art’Zimut Sousceyrac-en-Quercy Sousceyrac-en-Quercy Catégories d’évènement: Lot

L'Epicerie Culturelle à Sousceyrac- Art'Zimut 2021-09-26 10:30:00 10:30:00 – 2021-09-26 Sousceyrac Au marché de Sousceyrac

Sousceyrac-en-Quercy Lot L’Epicerie Culturelle, un véhicule d’émotions et de poésie fera escale et vous propose un spectacle: chansons et contrebasse “Né quelque part” de Mathieu Barbances: un spectacle qui raconte aux enfants d’ici, l’histoire des enfants venus d’ailleurs. dernière mise à jour : 2021-09-20 par

