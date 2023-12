LES DAMES DE LA JOLIETTE L’épicentre Vésenaz Catégorie d’Évènement: Vésenaz LES DAMES DE LA JOLIETTE L’épicentre Vésenaz, 23 mars 2024, Vésenaz. LES DAMES DE LA JOLIETTE Samedi 23 mars 2024, 20h30 L’épicentre TARIF NORMAL CHF 30.- / TARIF RÉDUIT CHF 25.- Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fin : 2024-03-23T20:30:00+01:00 – 2024-03-23T22:30:00+01:00 POLYPHONIES Les Dames de la Joliette, tisserandes de chants, métissent les langues de la Méditerranée. Sylvie, Maura, Kalliroi, Annie, Nadia, voix d’Occitanie à l’Orient, conjuguent luttes et amours en polyphonie vibrante. Héritières des amazones de Marseille, elles battent le rythme de la résistance sur une table sonore unique, écho moderne des percussions de Castille. En concert, leur répertoire s’embrase d’histoires migratoires, de poésie féminine, en un spectacle où chaque battement fait résonner l’esprit de vie.

Les Dames de la Joliette : Maura Guerrera, Annie Maltinti, Sylvie Paz, Kalliroi Raouzeou, Nadia Tighidet.

Gil Aniorte Paz, compositeur et directeur artistique

Les langues chantées: occitan, français, grec, italien, sicilien, espagnol

L'épicentre
chemin de Mancy 61
Vésenaz 1245 Genève

