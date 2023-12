LUCAS SANTTANA (BR) L’épicentre Vésenaz, 10 février 2024, Vésenaz.

LUCAS SANTTANA (BR) Samedi 10 février 2024, 20h00 L’épicentre CHF 18 À CHF 35

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T20:00:00+01:00 – 2024-02-10T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-10T20:00:00+01:00 – 2024-02-10T22:00:00+01:00

Le chanteur brésilien Lucas Santtana délivre un message solaire, humaniste et plein d’espoir, entrelaçant savamment la bossa nova au jazz et aux musiques électroniques.

Véritable amoureux de tissages sonores au croisement de plusieurs cultures, Luca Santtana semble en mission. D’abord conçue pour rassembler, sa musique s’enrichit d’un sens politique prégnant, célébrant la rencontre de l’autre, les logiques d’union et la beauté de la nature. Aux reflets de la douceur et de la luminosité, le multi-intrumentiste cultive sa réputation de caméléon musical au grand bonheur des oreilles curieuses entre musiques brésiliennes, funk, electro et sonorités tropicales.

L’épicentre chemin de Mancy 61 Vésenaz 1245 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/MkZnP0i1Gn/event/1095906/ »}]

