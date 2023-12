LOUIS MATUTE ET GABI HARTMANN L’épicentre Vésenaz, 27 janvier 2024, Vésenaz.

LOUIS MATUTE ET GABI HARTMANN Samedi 27 janvier 2024, 20h30 L’épicentre TARIF NORMAL CHF 30.- / TARIF RÉDUIT CHF 25.-

LOUIS MATUTE ET GABI HARTMANN

Rencontré.e.s à l’été 2023, Gabi et Louis partagent le même amour pour les mélodies qui chantent et qui dansent, celles qui viennent toucher l’âme là où elle est la plus fragile. De la saudade brésilienne à la poésie de notre temps, leur répertoire puise dans l’héritage des dernières décennies de musique et réfléchit à l’importance de la transmission aux générations futures.

Complices dans l’interprétation et dans l’écriture, cette résidence sera leur premier projet coleadé, où la voix, la guitare et la plume de Gabi se mélangeront aux harmonies et au son du guitariste. Les titres choisis seront chantés en anglais, français ou portugais.

L'épicentre chemin de Mancy 61 Vésenaz 1245 Genève

