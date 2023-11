LADANIVA / Pop & World L’épicentre Vésenaz, 19 novembre 2023, Vésenaz.

LADANIVA / Pop & World Dimanche 19 novembre, 20h30 L’épicentre CHF 30.- (Tarif normal), CHF 25.- (Tarif réduit)

LADANIVA France – Arménie

D’un côté, la voix envoûtante et le chant traditionnel exalté de l’Arménienne Jacqueline Baghdasaryan. De l’autre, l’aisance du multi-instrumentiste français Louis Thomas. Ensemble, ils voguent entre folk arménienne et des touches de rythmes venus d’ailleurs comme la maloya ou le reggae. Entre fusion balkanique et influences pop, le duo crée une musique dansante bien à lui, empreinte de fraîcheur et de modernité. Laissez-vous emporter vers un voyage joyeux et lumineux!

6 musiciens sur scène

L’épicentre chemin de Mancy 61 Vésenaz 1245 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.epicentre.ch/evenement/e3bc6c0e-606f-427a-985e-040cd38075f5_ladaniva »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

