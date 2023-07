Atelier : vivre dans la fôret L’épi Centre Merville-Franceville-Plage, 30 juillet 2023, Merville-Franceville-Plage.

Merville-Franceville-Plage,Calvados

Un aventurier sommeille en vous mais vous n’osez pas franchir le pas ? Alors voici un mode d’emploi qui vous aidera à vous lancer dans la grande aventure !

Inscription obligatoire..

2023-07-30 14:00:00 fin : 2023-07-30 15:45:00. .

L’épi Centre Rue de Descanneville

Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie



Do you have an inner adventurer in you, but don’t dare take the plunge? Here’s a guide to help you get started!

Registration required.

¿Llevas un aventurero dentro pero no te atreves a dar el paso? Aquí tienes una guía que te ayudará a empezar

Inscripción obligatoria.

In dir schlummert ein Abenteurer, aber du traust dich nicht, den Schritt zu wagen? Dann finden Sie hier eine Gebrauchsanweisung, die Ihnen helfen wird, sich in das große Abenteuer zu stürzen!

Anmeldung erforderlich.

