Atelier : créer avec la nature L’épi Centre Merville-Franceville-Plage, 30 juillet 2023, Merville-Franceville-Plage.

Merville-Franceville-Plage,Calvados

L’Épi centre vous propose de vous initier au land art en utilisant ce que vous offre la nature pour réaliser une magnifique création.

Inscription obligatoire..

2023-07-30 14:00:00 fin : 2023-07-30 15:45:00. .

L’épi Centre Rue de Descanneville

Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie



L’Épi center invites you to try your hand at land art, using what nature has to offer to create a magnificent work of art.

Registration required.

El centro Épi te invita a probar el land art, utilizando lo que la naturaleza ofrece para crear una magnífica obra de arte.

Inscripción obligatoria.

Das Épi Centre bietet Ihnen die Möglichkeit, sich in die Land Art einführen zu lassen, indem Sie das, was die Natur Ihnen bietet, für eine wunderschöne Kreation nutzen.

Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-19 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité