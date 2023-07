Atelier : découvrir la permaculture L’épi Centre Merville-Franceville-Plage, 29 juillet 2023, Merville-Franceville-Plage.

Merville-Franceville-Plage,Calvados

L’Épi centre vous propose un atelier qui vous fera découvrir tous les bienfaits de la permaculture sur votre jardin.

Inscription obligatoire..

2023-07-29 16:15:00 fin : 2023-07-29 18:00:00. .

L’épi Centre Rue de Descanneville

Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie



L’Épi center offers you a workshop to discover the benefits of permaculture for your garden.

Registration required.

El centro L’Épi ofrece un taller para descubrir todas las ventajas de la permacultura para su jardín.

Inscripción obligatoria.

Das Épi Centre bietet Ihnen einen Workshop an, in dem Sie alle Vorteile der Permakultur für Ihren Garten entdecken können.

Anmeldung erforderlich.

