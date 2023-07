Atelier : les sens en éveil L’épi Centre Merville-Franceville-Plage, 29 juillet 2023, Merville-Franceville-Plage.

Merville-Franceville-Plage,Calvados

Cet atelier ouvert à tous vous propose de découvrir et ressentir la nature à travers diverses activités.

Inscription obligatoire..

2023-07-29 14:00:00 fin : 2023-07-29 15:45:00. .

L’épi Centre Rue de Descanneville

Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie



This workshop, open to all, invites you to discover and experience nature through a variety of activities.

Registration required.

Este taller, abierto a todos, le ofrece la oportunidad de descubrir y vivir la naturaleza a través de diversas actividades.

Inscripción obligatoria.

Dieser für alle offene Workshop bietet Ihnen die Möglichkeit, die Natur durch verschiedene Aktivitäten zu entdecken und zu spüren.

Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-19 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité