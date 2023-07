Atelier : votre jardin et vous L’épi Centre Merville-Franceville-Plage, 19 juillet 2023, Merville-Franceville-Plage.

Merville-Franceville-Plage,Calvados

Atelier qui vous permet de découvrir la permaculture, et mieux vivre en communion avec la nature et les plantes de votre jardin.

Inscription obligatoire..

2023-07-19 16:15:00 fin : 2023-07-19 18:00:00. .

L’épi Centre Rue de Descanneville

Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie



Discover permaculture and live in harmony with nature and the plants in your garden.

Registration required.

Este taller le permitirá descubrir la permacultura y vivir mejor en comunión con la naturaleza y las plantas de su jardín.

Inscripción obligatoria.

Ein Workshop, in dem Sie die Permakultur kennen lernen und besser in Gemeinschaft mit der Natur und den Pflanzen in Ihrem Garten leben können.

Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-13 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité