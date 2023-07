Raconter la nature L’épi Centre Merville-Franceville-Plage, 18 juillet 2023, Merville-Franceville-Plage.

Merville-Franceville-Plage,Calvados

Laissez vous emporter par ces contes et livres d’images sur la nature.

Inscription obligatoire. De 0 à 8 ans..

2023-07-18 14:00:00 fin : 2023-07-18 15:45:00. .

L’épi Centre Rue de Descanneville

Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie



Let yourself be carried away by these tales and picture books about nature.

Registration required. Ages 0 to 8.

Déjese llevar por estos cuentos y libros ilustrados sobre la naturaleza.

Inscripción obligatoria. De 0 a 8 años.

Lassen Sie sich von diesen Märchen und Bilderbüchern über die Natur mitreißen.

Eine Anmeldung ist erforderlich. Von 0 bis 8 Jahren.

Mise à jour le 2023-07-13 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité