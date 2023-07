La forêt-jardin L’épi Centre Merville-Franceville-Plage Catégories d’Évènement: Calvados

Découvrez le concept de la forêt-jardin. Un monde pour demain ?

Inscription obligatoire..

2023-07-18 16:15:00 fin : 2023-07-18 18:00:00

L'épi Centre Rue de Descanneville

Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie



Discover the garden forest concept. A world for tomorrow?

Registration required. Descubra el concepto de bosque jardín. ¿Un mundo para el mañana?

Inscripción obligatoria. Erfahren Sie mehr über das Konzept des Gartenwaldes. Eine Welt für morgen?

