Descann le dragon L’épi Centre Merville-Franceville-Plage, 17 juillet 2023, Merville-Franceville-Plage.

Merville-Franceville-Plage,Calvados

Atelier permettant aux petits et aux grands de créer une tête de dragon avec des branches.

Inscription obligatoire. Dès 12 ans..

2023-07-17 14:00:00 fin : 2023-07-17 15:45:00. .

L’épi Centre Rue de Descanneville

Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie



Workshop for young and old to create a dragon’s head from branches.

Registration required. Ages 12 and up.

Un taller en el que pequeños y mayores podrán crear una cabeza de dragón a partir de ramas.

Inscripción obligatoria. A partir de 12 años.

Workshop, bei dem Groß und Klein einen Drachenkopf aus Ästen herstellen können.

Eine Anmeldung ist erforderlich. Ab 12 Jahren.

