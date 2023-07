Atelier : fabriquer son attrape-rêve L’épi Centre Merville-Franceville-Plage, 17 juillet 2023, Merville-Franceville-Plage.

Merville-Franceville-Plage,Calvados

L’attrape-rêve n’aura plus de secret pour vous, apprenez à créer l’armature, à réaliser le tissage et décorez le à votre goût !

Inscription obligatoire. Dès 8 ans..

Lundi 2023-07-17 14:00:00 fin : 2023-07-18 15:45:00. .

L’épi Centre Rue de Descanneville

Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie



The dream catcher will hold no more secrets for you. Learn how to create the frame, weave and decorate it to your taste!

Registration required. Ages 8 and up.

El atrapasueños ya no tendrá secretos para ti. ¡Aprende a crear el marco, tejerlo y decorarlo a tu gusto!

Inscripción obligatoria. A partir de 8 años.

Der Traumfänger wird kein Geheimnis mehr für dich sein. Lerne, wie man den Rahmen herstellt, wie man webt und dekoriere ihn nach deinem Geschmack!

Eine Anmeldung ist erforderlich. Ab 8 Jahren.

