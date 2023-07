Nos voisins les arbres L’épi Centre Merville-Franceville-Plage, 17 juillet 2023, Merville-Franceville-Plage.

Merville-Franceville-Plage,Calvados

Atelier/conférence sur les arbres et leur utilité indispensable pour notre planète.

Inscription obligatoire..

2023-07-17 16:15:00 fin : 2023-07-17 18:00:00. .

L’épi Centre Rue de Descanneville

Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie



Workshop/lecture on trees and their vital role for our planet.

Registration required.

Taller/conferencia sobre los árboles y su papel vital para nuestro planeta.

Inscripción obligatoria.

Workshop/Vortrag über Bäume und ihren unverzichtbaren Nutzen für unseren Planeten.

Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-13 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité